GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine kim gelecek? O isim açıkladı!

Galatasaray'da beklenen karar geldi. Başkan Burak Elmas ile Teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen toplantıdan sonra sarı kırmızılı ekip Terim ile anlaşarak yollarını ayırdı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Terim'in yerine kimlerin gelmesi gerektiğini açıkladı. Tüzemen, "Galatasaray'ın sıradan isimlerle yola devam etmemesi gerekiyor. Burak Elmas'ın bu konuda destek alabileceği isimler var. Lucien Favre, Niko Kovac gibi hocalar gerekiyor. Kovac, Monaco'dan ayrıldı ama başarısızlık değil. Fatih Terim'in bıraktığı yerde bu seviyede isimler lazım." dedi. İşte açıklamaların tamamı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL