10 Ocak 2022, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine kim gelecek? O isim açıkladı!
Galatasaray'da beklenen karar geldi. Başkan Burak Elmas ile Teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen toplantıdan sonra sarı kırmızılı ekip Terim ile anlaşarak yollarını ayırdı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Terim'in yerine kimlerin gelmesi gerektiğini açıkladı. Tüzemen, "Galatasaray'ın sıradan isimlerle yola devam etmemesi gerekiyor. Burak Elmas'ın bu konuda destek alabileceği isimler var. Lucien Favre, Niko Kovac gibi hocalar gerekiyor. Kovac, Monaco'dan ayrıldı ama başarısızlık değil. Fatih Terim'in bıraktığı yerde bu seviyede isimler lazım." dedi. İşte açıklamaların tamamı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
10.01.2022
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Terim istifa edecek mi? "Sezon sonuna..."
- Burak Elmas Fatih Terim ile görüştü!
- Sercan Dikme: ''Futbolcularda 12 Eksik Var!'' A Spor / Spor Ajansı / 09.01.2022
- Hüseyin Özkök: "Yüzde 95 Oranda Trabzonspor Şampiyon Olacak Gibi Gözüküyor" / A Spor / Sabah Sporu
- Kocadağ'dan VAR çıkışı! "Beşiktaş maçlarında..."
- G.Saray Judo Takımı'na sponsor!
- Ergin Aslan: ''Bilic Doğru Tercih Olur!'' A Spor / Spor Ajansı / 09.01.2022
- Amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı
- Erman Toroğlu Batshuayi bencillik yapma artık
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı