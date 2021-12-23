GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GSYİAD Sarı-Kırmızı Kareler fotoğraf yarışmasının ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Elmas, "Biz her alanda Galatasaray’ın bu spor ikliminin değişiminde, sporun doğru yönetilmesinde ayrıca Galatasaray’ın sürdürülebilir geleceğe yürümesinde ve en önemlisi de Galatasaray’ın bu yürüyüşünü birlikte yapmasını önemsiyoruz. Bundan asla imtina etmeyeceğiz. Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin amacı bir. Umarım amacımıza tüm camia olarak birlikte yürüyeceğiz" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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