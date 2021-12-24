GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Piatek gündemi! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da Ocak ayı transferleri için çalışmalar sürüyor. Forvet takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılı kulüp gözünü Krzysztof Piatek'e çevirdi. A Spor muhabiri Emre Kaplan son bilgileri paylaştı. Kaplan, "Bir kiralama olabilir ama oyuncunun maaşı yüksek. Zor bir transfer gözükmese de Galatasaray temkinli davranıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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