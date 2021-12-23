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GALATASARAY HABERLERİ - Dikkat çeken Fatih Terim sözleri! "Mart ayına kadar..."

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ancak sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de istediği başarıyı sağlayamadı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Terim'in geleceği hakkında konuştu. Korkmaz, "Galatasaray taraftarı için en önemli hedef Avrupa'daki başarıdır. Taraftar bun özlemişti. Bundan dolayı Fatih Terim'in yüksek olan kredisi belirli bir seviyede Mart ayına kadar götürecek gibi duruyor ama bu 3 ay nasıl geçecek?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
23.12.2021
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Dikkat çeken Terim sözleri! Mart ayına kadar... Dikkat çeken Terim sözleri! "Mart ayına kadar..." 23.12.2021
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