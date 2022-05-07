GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş kıyaslama! Mancini ve Torrent...
Sezon başında Galatasaray'a başkanlık görevine gelen Burak Elmas beklentileri karşılayamadı. Tartışmalı kararlara imza atan Başkan Elmas birçok kesimden sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başkan Elmas'ı Ünal Aysal dönemi ile kıyasladı. Toroğlu, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas dördüncü sınıf birisini getirdi. Kendisi de ikinci sınıf. Galatasaray'da başkanlık yapabilecek birisi değil. Ünal Aysal Fatih Terim'i gönderip Roberto Mancini'yi getirdi. Kimse bir şey diyemez. Burak Elmas bunu getirdi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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