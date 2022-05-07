GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu üç isme yüklendi! "Başkanlık yapacak kapasiteleri yok"
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadeleden sonra Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve başkan adaylarını eleştirdi. Toroğlu, "Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk Galatasaray'da başkanlık yapabilecek kapasitede değiller. Olan Galatasaray'a oluyor. Diğer adaylar çıkmıyor. Dedikodu çok, topa vuran yok." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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