GALATASARAY HABERLERİ - Mahmut Alpaslan'dan flaş Muslera ve Inaki Pena sözleri! "Yabancı kuralı olmasaydı..."
A Spor yorumcularından Mahmut Alpaslan canlı yayında flaş değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı takımın başarılı iki kalecisi hakkında konuşan Alpaslan, "Biz Muslera'ya geldiği günden beri aşığız. Eğer yabancı kuralı olmasaydı ben Pena'nın alınmasından yanayım. Barcelona'da ikinci kaleci olur mu bunu bilemem ama genç yaşta bu kaleciyi alıp da bizim ülkemizde parlatabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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