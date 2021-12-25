GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu! "Üzerine oynanıyor"

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarının sonunda Sofian Feghouli'nin 45+1'de attığı gol ile sarı kırmızılı ekip 1-0 önde tamamladı. Usta yorumcu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuların üzerine oynandığı anda dikkat edeceksin. Rakip onun üzerine oynadığında onu koruyacaksın." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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