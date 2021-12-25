25 Aralık 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu! "Üzerine oynanıyor"
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarının sonunda Sofian Feghouli'nin 45+1'de attığı gol ile sarı kırmızılı ekip 1-0 önde tamamladı. Usta yorumcu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuların üzerine oynandığı anda dikkat edeceksin. Rakip onun üzerine oynadığında onu koruyacaksın." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
25.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Ağaoğlu açıklamalarda bulundu
- Mohamed'in bonservisi alınıp satılacak mı?
- Uluç'tan Ali Koç'a sert eleştiri! "6 kez istifa etmeliydi"
- Karaveli farkını ortaya koydu! Yakaladığı ortalama...
- Uluç'tan şok Karaveli yorumu! "Çebi'nin kafasında Karaveli yok"
- Avcı değişikliğe gitti! İşte yeni rotasyon
- Zeki Uzundurukan: ''Fenerbahçe, Joachim Löw İçin Zorlamalı" A Spor / Spor Gündemi / 24.12.2021
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 24/12/2021
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 24/12/2021
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı