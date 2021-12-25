GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı o isme şok sözler! "En kötü transfer"

Galatasaray, Süper Lig'de istediği başarıyı sağlayamıyor. Sezon başında yeni bir yapılanmaya giderek genç isimlere yönelen sarı kırmızılı ekip, Patrick van Aanholt gibi Premiere League tecrübesi olan bir ismi de kadrosuna dahil etmişti. Ancak Galatasaray, Aanholt'dan istediği verimi alamadı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Aanholt için şok sözler sarf etti. Dindar, "Sezonun en kötü transferi Patrick van Aanholt. Maurizio Sarri eğer izlediğimiz Aanholt'un hangi performansına bakıyor da istiyor mesela. Başına buyruk oynuyor. 1.9 milyon net maaşın ve ekstraların var. Sarri, Patrick van Aanholt'u Lazio'ya alırsa Galatasaray'ın onursal üyesi olur." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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