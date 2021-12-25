25 Aralık 2021, Cumartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı yorum! "15-20 milyon Euro'dan fazla..."
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Antalyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendirdi. Tüzemen, "Dikine gidebilen nadir oyunculardan birisi. Abdülkadir Ömür gibi tarzı. Ben iddia ediyorum. Bugünkü oyunuyla Ocak ayında Avrupalı kulüpler Galatasaray'ın kapısını çalacak ama Galatasaray 15-20 milyon Euro'nun üstünde bir para ister. Bu tarz hızlı oyuncuları bulmak kolay olmuyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
25.12.2021
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