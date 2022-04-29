GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sert eleştiri! "Galatasaray'ın önünü açın"
Galatasaray'da seçim tekrar iptal oldu. 30 Nisan'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal oldu. Bu olaydan sonra Başkan Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Elmas'ın açıklamalarını değerlendirdi. Tüzemen, "Basın toplantısında Selçuk Erdoğmuş'un ismini veriyorsunuz ama Fırat Develioğlu'nu konuşmuyorsunuz. Fırat Develioğlu bu davayı kimin adına açıyor? Burak Elmas, Galatasaray'ın önünü açmak istiyorsa 2 seçeneği var. Ya bir kez daha aday olun ya da istifa edin ve Galatasaray'ın önünü açın." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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