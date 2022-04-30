GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas için flaş yorum! "Açıklamaları çelişkilerle doluydu"
Galatasaray haberi: Galatasaray’da 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan seçim iptal edilmişti. Sarı-kırmızılı camiada yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, Burak Elmas’ın toplantısı hakkında, “Burak Elmas’ın açıklamaları çelişkilerle doluydu.” ifadelerini kullandı. İşte o sözler… (GS spor haberi)
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