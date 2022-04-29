GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk seçim iptalini yorumladı! "Bunun arkasında..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimin iptal olması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Bunun arkasında planlı ve organize bir kötülük var. Bu, bir kişinin işi değil. Burak Elmas en azından seçim tarihini açıklarsa kendi üstündeki dedikoduları kaldırmış olur." dedi. (GS spor haberi)
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