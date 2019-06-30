Galatasaray Deniz Türüç ve Bernard Mensah'ı istedi mi? Erol Bedir açıkladı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Transfer Raporu programına canlı yayında bağlanarak adı Galatasaray ile anılan Deniz Türüç ve Bernard Mensah ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bedir, iki oyuncu için de herhangi bir takımdan teklif almadıklarını söyledi.