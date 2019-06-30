Galatasaray'da 2 ayrılık 3 transfer!

Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda da başarı elde etmek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin doğrultusunda ilerleyen Sarı-Kırmızılılar, Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini resmen duyurdu. İç ve dış transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cimbom'da Terim, Galatasaray'ın transferdeki yol haritasını belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 19:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





