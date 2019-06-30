30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 2 ayrılık 3 transfer!

Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda da başarı elde etmek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin doğrultusunda ilerleyen Sarı-Kırmızılılar, Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini resmen duyurdu. İç ve dış transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cimbom'da Terim, Galatasaray'ın transferdeki yol haritasını belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 19:39
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Galatasaray'da 2 ayrılık 3 transfer!

Yeni sezona geniş rotasyonlu bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 3 transfer!

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Aslan'ın öncelikli hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 3 transfer!

Geçen sezon transferde geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan yönetim, bu transfer döneminde aynı hataları tekrarlamak istemiyor.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 3 transfer!

Avrupa'da sahne alacağı yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, önceki akşam Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini kamuoyuna duyurdu.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 3 transfer!

Uzun süredir görüşme halinde oldukları bu 3 oyuncuyu resmen renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iki golcü ve 8 numara takviyesi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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