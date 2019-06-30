30 Haziran 2019, Pazar

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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İstanbul'a geldiler

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ederken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlandı. Galatasaray'da transferin gözde ismin transferi için İstanbul'a geldiler. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 21:00
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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İstanbul'a geldiler

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İstanbul'a geldiler

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına büyük bir titizlik ile devam ediyor.

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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İstanbul'a geldiler

Transfer çalışmalarına teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.

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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İstanbul'a geldiler

Geçtiğimiz günlerde 3 oyuncu birden açıklayarak transferde sükse yapan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İstanbul'a geldiler

Arjantinli yıldız Ever Banega'nın transferinde mutlu sona çok yakın olan sarı-kırmızılılar, Vedat Muriç için de yaptığı teklifi yükseltti.

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