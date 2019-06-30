Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İstanbul'a geldiler

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ederken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlandı. Galatasaray'da transferin gözde ismin transferi için İstanbul'a geldiler. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 21:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





