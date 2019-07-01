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İşte Galatasaray'ın son Vedat Muriç teklifi | Video haber

Galatasaray’ın Muriç gündemine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Okan Koç, Spor Ajansı programında Galatasaray’ın Vedat Muriç gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
01.07.2019

Galatasaray'ın Muriç gündemine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Okan Koç, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın Vedat Muriç gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Koç, "Galatasaray'ın Muriç için en son önerdiği teklif 4 milyon Euro." İfadelerini kullandı.

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