Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları krize sebep oldu! "Oyuncular son derece rahatsız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu ve hakemler için sert ifadeler kullandı. Cengiz ayrıca futbolcular için ise "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" derken, bu sözlerden oyuncular son derece rahatsız oldu. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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