13 Nisan 2021, Salı
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Canlı yayında açıkladı! "Fatih Terim istifa edebilir"
Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray'ın, zirveyle arasında 8 puan fark bulunuyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, hakem hatalarına ilişkin kulüp televizyonunda çok sert sözler sarf etti. Bu açıklamaları yorumlayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Mustafa Cengiz'in bu açıklamalarından sonra Fatih Terim istifa edebilir" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri
13.04.2021
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