14 Nisan 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Yaşananları böyle yorumladı! "Galatasaray'daki gündem lig şampiyonluğu değil"
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Göztepe'ye konuk olacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna flaş açıklamalarda bulunmuş ve oyuncular için "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Galatasaray'daki birinci gündem lig şampiyonluğu değil, seçim" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
14.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Mehmet Emin Uluç: "Fenerbahçe Gustavo'suz Daha Ritimli Oynuyor" / Sabah Sporu / 13.04.2021
- Hamdi Aslan: "Trabzonspor Bu Oyuncu Grubu İle İyi Oynuyor" / Sabah Sporu / 13.04.2021
- Canlı yayında açıkladı! "Fatih Terim istifa edebilir"
- Volkan Demir: "Emre Belözoğlu'nun Hedefinin 7'de 7 Olması Lazım" / Spor Ajansı / 13.04.2021
- Galatasaray'a galibiyet serisi yaramıyor
- Galatasaray'a galibiyet serisi yaramıyor
- Talisca: Türkiye'ye dönmek istiyorum
- Feyyaz Uçar:"Mert Hakan Vazgeçilmez Bir Fenerbahçe Oyuncusu Olma Yolunda İlerliyor" / A Spor
- Tanju Çolak: "Fatih Terim'de Duraksama Var" / Son Sayfa Full Bölüm / 13.04.2021
Daha Fazla Gör
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig