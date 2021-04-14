Yaşananları böyle yorumladı! "Galatasaray'daki gündem lig şampiyonluğu değil"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Göztepe'ye konuk olacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna flaş açıklamalarda bulunmuş ve oyuncular için "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Galatasaray'daki birinci gündem lig şampiyonluğu değil, seçim" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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