15 Aralık 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Flaş Galatasaray yorumu! "Sıkıntılı süreç başlıyor"
Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde çıktığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılamadı. Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında en kötü başlangıcına imza attı. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serhan Türk aktardı. Türk, "Galatasaray'da iyi bir hava yok. Galatasaray'da sıkıntılı süreç başlıyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
15.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Canlı yayında flaş sözler! "Şenol Güneş'e saygısızlık"
- Flaş Galatasaray yorumu! "Sıkıntılı süreç başlıyor"
- Çarpıcı Pereira sözleri! "Kredisi tükeneli çok oldu"
- Ve Volkan Demirel imzayı atıyor! "Büyük ölçüde anlaşıldı"
- Taner Karaman: “Galatasaray’da Asıl Problem Forvet” A Spor/ Sabah Sporu/ 14.12.2021
- Antalyaspor U19 - Trabzonspor U19 Maçında Suyla Kaplı Sahada Oynatılmaya Çalışılan Maç Tepki Aldı
- Haldun Domaç: “Allah, Ali Koç’a, Yönetimine ve Taraftara Sabır Versin” A Spor/ Son Sayfa
- Ve Volkan Demirel imzayı atıyor! "Büyük ölçüde anlaşıldı"
- Flaş Galatasaray yorumu! "Sıkıntılı süreç başlıyor"
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi