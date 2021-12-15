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Flaş Galatasaray yorumu! "Sıkıntılı süreç başlıyor"

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde çıktığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılamadı. Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında en kötü başlangıcına imza attı. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serhan Türk aktardı. Türk, "Galatasaray'da iyi bir hava yok. Galatasaray'da sıkıntılı süreç başlıyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
15.12.2021
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