Galatasaray haberleri - Fatih Terim'e oyuncu tercihi tepkisi! "Bisiklet çeviren futbolcu..."

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'da Fatih Terim'in kulübede olmadığı her maç sıkıntı. Bu maçta Cicaldau nasıl 11'de başladı anlamıyorum. Bu oyuncu 10 gündür evde bisiklet çeviriyordu." dedi.

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