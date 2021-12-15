15 Aralık 2021, Çarşamba

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Geri dönüşü olmayan mücadelenin içindeyiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. "İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum." diyen Elmas, "Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içine girmiştir. Sistematik ve kategorik olarak bir Galatasaray düşmanlığı olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
15.12.2021
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