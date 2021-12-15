15 Aralık 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Geri dönüşü olmayan mücadelenin içindeyiz
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. "İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum." diyen Elmas, "Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içine girmiştir. Sistematik ve kategorik olarak bir Galatasaray düşmanlığı olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
15.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ozan Zeybek: ''Beşiktaş, Şenol Güneş İle Yüzde 90 Anlaştı Diye Düşünüyorum'' A Spor / Spor Gündemi
- Flaş Galatasaray yorumu! "Sıkıntılı süreç başlıyor"
- Çarpıcı Pereira sözleri! "Kredisi tükeneli çok oldu"
- Burak Elmas: Geri dönüşü olmayan mücadelenin içindeyiz
- Gökhan Keskin: ''Galatasaray Geleceğin Takımını Hazırlıyor Devamlı Şekilde Süre Beklentisi Var''
- Kemal Belgin: ''Bu Böyle Devam Ettikçe Bir Bakarsınız Fenerbahçe Katar'a Satılmış'' A Spor / 90'A
- Özgür Sancar: ''Beşiktaş Derbiye Önder Karaveli İle Çıkma İhtimali Var'' A Spor / Spor Ajansı
- Taner Karaman: “Galatasaray’da Asıl Problem Forvet” A Spor/ Sabah Sporu/ 14.12.2021
- Levent Tüzemen: ''Galatasaray Tarihinde Gördüğüm En Kötü Orta Saha Taylan Antalyalı'' A Spor / 90'A
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi