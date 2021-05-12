12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Flaş Fatih Terim sözleri! "Kaoslardan güçlenerek çıkıyor"
Spor Toto Süper Lig'de 41. hafta maçlarında şampiyonluk yarışında bulunan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybedip, Galatasaray'ın da kazanmasıyla birlikte zirve hattı iyice karıştı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, son haftaya girilmeden önce Galatasaray'ın durumunu değerlendirdi. Uzundurukan, "Fatih Terim kaoslardan güçlenerek çıkıyor. Galatasaray şampiyon olursa aslan payı Terim'indir." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
12.05.2021
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