12 Mayıs 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Çarpıcı değerlendirme! "Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ancak öyle bir haftaya girildi ki hiçbir şey belli değil" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)
12.05.2021
ABONE OL

DİĞER
Çarpıcı değerlendirme! Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu Çarpıcı değerlendirme! "Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu" 12.05.2021
Çarpıcı değerlendirme! Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu Çarpıcı değerlendirme! "Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu" 12.05.2021
Beşiktaş'ta gerginlik sürerse Galatasaray... "Beşiktaş'ta gerginlik sürerse Galatasaray..." 12.05.2021
Terim maç sonunda konuştu! Terim maç sonunda konuştu! 11.05.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Toroğlu'dan flaş sözler! G.Saray ne zaman karışsa... Toroğlu'dan flaş sözler! "G.Saray ne zaman karışsa..." 11.05.2021
Albayrak ve Günay maç sonrası konuştu! Mayıslar bizim dedik Albayrak ve Günay maç sonrası konuştu! "Mayıslar bizim dedik" 11.05.2021
Flaş ifadeler! Falcao'ya ne zaman güvenseniz... Flaş ifadeler! "Falcao'ya ne zaman güvenseniz..." 11.05.2021
Galatasaray'da son durum ne? Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'da son durum ne? Canlı yayında açıklandı! 11.05.2021
Galatasaray kafilesi Denizli'ye geldi Galatasaray kafilesi Denizli'ye geldi 10.05.2021
Flaş Terim sözleri! Şampiyon olamazsa... Flaş Terim sözleri! "Şampiyon olamazsa..." 10.05.2021
Canlı yayında favoriyi açıkladı! Canlı yayında favoriyi açıkladı! 10.05.2021
Marcao ile sözleşme imzalanacak mı? Canlı yayında açıkladı... Marcao ile sözleşme imzalanacak mı? Canlı yayında açıkladı... 10.05.2021
Terim'le ilgili çarpıcı yorum! O hamleyi başka bir hoca yapsa... Terim'le ilgili çarpıcı yorum! "O hamleyi başka bir hoca yapsa..." 09.05.2021
Çarpıcı derbi yorumu! Sürklase etti Çarpıcı derbi yorumu! "Sürklase etti" 09.05.2021
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Net kırmızı kart Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı kart" 09.05.2021
Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın ilk golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın ilk golünde ofsayt var mı? 09.05.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek
Son dakika spor haberi: Adana Demirspor şampiyon oldu Adana sokağa döküldü! İşte o görüntüler
Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu için müthiş iddia! Premier Lig devi...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör