Son dakika spor haberi: Çarpıcı değerlendirme! "Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ancak öyle bir haftaya girildi ki hiçbir şey belli değil" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)

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