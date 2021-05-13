Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş ne kadar gol atarsa..."

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki son durum ve şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Denizli dönüşü sarı kırmızılı futbolcular, 'Beşiktaş kaç atarsa biz üç fazlasını Malatya'ya atarız' demişler. Bu yüksek motivasyonun bir göstergesi" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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