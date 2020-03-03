Galatasaray'dan müthiş seri

Galatasaray, Gençlerbirliği engelini 3 golle geçerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar son 8 maçından galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.