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Fatih Terim 11'i netleştiriyor

Galatasaray'da Konyaspor mücadelesinde sahaya çıkacak 11 şekilleniyor. Savunmada cezalı Marcao'nun yerine Donk forma giyecek.
22.08.2019

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasında sahaya süreceği 11'i netleştiriyor.

Sarı kırmızılı ekipte Denizlispor maçında kırmızı kart gören Marcao haftasonu takımdaki yerini alamayacak. Terim, Marcao'nun yokluğunda Luyindama'nın yanında Ryan Donk'u görevlendirecek.

Diğer önemli değişiklik orta sahada yaşanacak.

Selçuk İnan'ı kulübeye çekmeyi planlayan teknik direktör Fatih Terim, yeni transfer Nzonzi'yi Konyaspor mücadelesine özel olarak hazırlıyor.

Terim, Konyaspor'a karşı orta sahayı Nzonzi-Seri ikilisinden oluşturacak. Böylece Seri, ön liberoda görev yapacak Nzonzi'nin gelişiyle 8 numara pozisyonunda ofansa dönük oynayacak.

Galatasaray'da bir süre önce ameliyat olan Sofiane Feghouli Konyaspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Feghouli'nin forma giyebilecek duruma gelememesi halinde Fatih Terim, sağ kanatta yine Jimmy Durmaz'a şans verecek.

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