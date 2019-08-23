23 Ağustos 2019, Cuma

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Jardim'den Falcao açıklaması

Monaco Teknik Direktörü ​Leonardo Jardim, Galatasaray'a transferi gündemde olan Radamel Falcao ile ilgili konuştu.
23.08.2019

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