Diagne'de büyük hayal kırıklığı

Galatasaray'da bonservisi 15 milyon euro olarak belirlenen Diagne için gelen tekliflerin beklenenden çok düşük olduğu öğrenildi.

Galatasaray Diagne için beklediği teklifleri alamıyor.

Ocak ayında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilen Senegalli forvet için sarı kırmızılı kulübe gelen tekliflerin çok düşük olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, bonservis bedeli '15 milyon euro' olarak belirlenen Diagne'ye özellikle arap kulüplerinin talip olması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz sezonu Süper Lig gol kralı olarak tamamlayan oyuncuya beklenen teklif gelmedi.

Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi 9 milyon euro'ya Aston Villa'ya götüren menajer William D'avila da, Galatasaray'dan satış yetkisi aldığı Diagne'ye İngiltere'den kulüp bulamadı.

Sarı-kırmızılılar, Senegalli oyuncuyu zararına 11-12 milyon euro'ya satmaya hazır olsa da kulüp yetkililerinin, "Şu anda Diagne'ye 6-7 milyon euro veren bile yok" dediği belirtildi.