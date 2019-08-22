22 Ağustos 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun transferi için bekleyiş sürüyor. Sarı kırmızılı kulüp adına görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, "Falcao açısından sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak" dedi.
22.08.2019
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun transferi için nefesler tutuldu.
Sarı kırmızılı camia adeta gece gündüz Kolombiyalı yıldızın transferinin sonuçlanmasını bekliyor.
Galatasaray kulübü adına Monaco ile görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun transferiyle ilgili son durumu değerlendirdi.
Monaco'da bulunan Bulut, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" ifadelerini kullandı.
Monaco kulübü kısa süre içinde hücum hattını Ben Yedder ve Islam Slımanı ile takviye yapmıştı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e!
- Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi
- Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi
- Orhan Ak Beşiktaş'tan istifa etti
- Orhan Ak Beşiktaş'tan istifa etti
- Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e!
- Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi
- Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini bu video ile duyurdu
- Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini bu video ile duyurdu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"