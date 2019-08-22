Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun transferi için bekleyiş sürüyor. Sarı kırmızılı kulüp adına görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, "Falcao açısından sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak" dedi.

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun transferi için nefesler tutuldu.

Sarı kırmızılı camia adeta gece gündüz Kolombiyalı yıldızın transferinin sonuçlanmasını bekliyor.

Galatasaray kulübü adına Monaco ile görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun transferiyle ilgili son durumu değerlendirdi.

Monaco'da bulunan Bulut, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" ifadelerini kullandı.

Monaco kulübü kısa süre içinde hücum hattını Ben Yedder ve Islam Slımanı ile takviye yapmıştı.