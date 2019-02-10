Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: "Oha"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bu maçın hakem açısından tek bir yorumu var: Oha" ifadelerini kullandı.