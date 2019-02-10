10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Diagne ikinci sarıdan net atılması lazım. Nagatomo ne dedi? Neden atamıyorsun? Hakemden bu akşam iğrendim. Ben bunlar yüzünden hakem oldum." ifadelerini kullandı.
10.02.2019

Fikret Orman ve Ali koç şimdi ağlamasınlar "Fikret Orman ve Ali koç şimdi ağlamasınlar" 10.02.2019
Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu 10.02.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Oha Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: "Oha" 10.02.2019
Galatasaray kafilesi stada haraket etti Galatasaray kafilesi stada haraket etti 10.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'ın sezon performansı Galatasaray'ın sezon performansı 10.02.2019
Türk Telekom Stadı'nda dev randevu Türk Telekom Stadı'nda dev randevu 10.02.2019
Savunmada yüzde 50 tasarruf Savunmada yüzde 50 tasarruf 08.02.2019
Fatih Terim'in acı günü Fatih Terim'in acı günü 08.02.2019
Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolcuğuna uğurlandı Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolcuğuna uğurlandı 07.02.2019
Fatih Terim'in acı kaybı Fatih Terim'in acı kaybı 06.02.2019
Flaş yorum: Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış Flaş yorum: "Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış" 05.02.2019
Ozan'ın parası Albayrak'a Ozan'ın parası Albayrak'a 05.02.2019
Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu 05.02.2019
Maicon Al Nassr'a kiralandı Maicon Al Nassr'a kiralandı 05.02.2019
Aslan kupada avantaj arıyor Aslan kupada avantaj arıyor 05.02.2019
Aslan'a iki iyi bir kötü haber Aslan'a iki iyi bir kötü haber 04.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ahmet Ağaoğlu: "Gençlerimiz katledildi"
Hangi hakem, hangi takımı tutuyor?
Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! "Sana ne be hakem"
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)
Diagne golünü attı sosyal medya çıldırdı!
Nagatomo'dan hakeme şok küfür!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör