10 Şubat 2019, Pazar

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Galatasaray kafilesi stada haraket etti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı kafile Metin Oktay Tesislerinden Türk Telekom Stadyumuna hareket etti. İşte ilk görüntüler...
10.02.2019

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