Erman Toroğlu'dan Yunus Akgün'e büyük övgü! "Galatasaray'ın en iyi transferi"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Yunus Akgün Galatasaray'ın en iyi transferi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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