Galatasaray'da Dursun Özbek transferleri değerlendirdi! Icardi'nin maaşı...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Özbek, kadrosuna kattıkları ve maaşı tartışma konusu olan Mauro Icardi hakkında son noktayı koydu. İşte o sözler....
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