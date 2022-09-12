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Galatasaray'da Dursun Özbek transferleri değerlendirdi! Icardi'nin maaşı...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Özbek, kadrosuna kattıkları ve maaşı tartışma konusu olan Mauro Icardi hakkında son noktayı koydu. İşte o sözler....

12 Eylül 2022 | 15:50
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