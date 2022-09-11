Canlı yayında yorumladı! Galatasaray'ın hücum hattı nasıl olmalı?
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Avrupa'da çift forvet neredeyse kalkmış durumda. Jorge Jesus'un sistemi gibi oynanacaksa olabilir. Ancak Galatasaray'da hücum hattında Mertens ve Icardi oynamalı." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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