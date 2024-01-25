Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Penaltı öncesinde..."
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup etti. A Spor yorumcusu sarı-kırmızılı takımın kazandığı ilk penaltı hakkında flaş yorumda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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