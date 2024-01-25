Erman Toroğlu değerlendirdi! Galatasaray'ın penaltısı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların penaltı kazandığı pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "O penaltı aptalca yapılır. İstanbulspor'un bu oyununa, o penaltı görüntüsü, amatörce yapılan bir şey. Penaltı da penaltı, su götürmez bir penaltı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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