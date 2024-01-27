GALATASARAY HABERİ: Flaş Mauro Icardi sözleri! "Dönüşü..."
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile ilgili yorumda bulundu. Tüzemen, "Icardi, Galatasaray'ın ruhudur. Dönüşü tüm havayı değiştirdi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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