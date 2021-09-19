Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e: Seni de gönderirler

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Sen eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan seni de gönderirler Fatih Terim!" ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

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