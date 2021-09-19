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Erman Toroğlu'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray'a gönderme! "Yazık size"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Avrupa'da oynayan takımlarımız ikisini aynı anda yapamıyorlar herhalde. Sahada döküldüler. Mahvolmuşlar, yazık hepsine" ifadelerinde bulundu.
19.09.2021
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