Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'den mağlubiyet sözleri!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarı belki çok üstün değildik ama gol pozisyonları yakaladık. Ancak topu içeri atmak lazım." dedi. İşte Terim'in açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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