Erman Toroğlu: Kerem Aktürkoğlu her pozisyonda...
Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda kazandığı penaltının ardından Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hakemlerin Kerem'e dikkat etmesi lazım. her pozisyonda kendini yere bırakıyor " dedi. (GS spor haberleri)
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