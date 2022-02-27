Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki ilk penaltısı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılıların kaleci Tarık'ın müdahalesi sonrası Bafetimbi Gomis'in yerde kaldığı pozisyonda kazandığı penaltıyı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte o sözler...
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