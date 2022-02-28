GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'e sert sözler! "Ruhunu teslim etmiş"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Tüzemen, "Seyircinin coşkusu, Domenec Torrent'ten fazla. Ruhu gitmiş bir teknik direktör var Galatasaray'da, ruhunu teslim etmiş adam." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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