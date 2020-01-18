18 Ocak 2020, Cumartesi

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Erman Toroğlu: Bu hakemleri temizlemezseniz siz temizleneceksiniz

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, Emre Akbaba'nın Çaykur Rizespor ceza sahası içinde düşürüldüğü ancak maçın hakemi Halis Özkahya'nın devam kararı verdiği pozisyonu penaltı olarak değerlendirirken, Suat Arslanboğa, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek gibi hakemlerin MHK'nın başını belaya sokacağını söyledi.
18.01.2020

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Halis Özkahya eyyamcı bir hakem. Suat Arslanboğa, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek gibi hakemler Merkez Hakem Kurulu'nun başını belaya sokacak hakemler. Bunlar MHK'nin elinde el bombası. Bunları temizleyin. Temizlemezseniz siz gideceksiniz."

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