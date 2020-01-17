Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Arda'yı isteyen 2 kulüp olduğunu ancak önceliklerinin Galatasaray olduğunu söyledi.