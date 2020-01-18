Erman Toroğlu: N'Koudou'ya yapılan faul net kırmızı kart

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan BB Erzurumspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlıların N'Koudou ile kazandığı penaltı pozisyonu hakkında "N'Koudou'ya yapılan faul net kırmızı kart. Yorumu yok bunun." dedi.