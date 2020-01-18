18 Ocak 2020, Cumartesi

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Erman Toroğlu: N'Koudou'ya yapılan faul net kırmızı kart

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan BB Erzurumspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlıların N'Koudou ile kazandığı penaltı pozisyonu hakkında "N'Koudou'ya yapılan faul net kırmızı kart. Yorumu yok bunun." dedi.
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