17 Ocak 2020, Cuma

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Erman Toroğlu: Ersun Yanal sosyal medya sayesinde geldi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sosyal medya sayesinde geldiğini söyledi.
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